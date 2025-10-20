حماس تسلم الصليب الأحمر جثة جديدة لمحتجز لديها في غزة..

سلمت حركة (حماس) مساء اليوم الإثنين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثة محتجز لديها، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع الكيان الصهيوني.

وقال مصدر في حماس إن الحركة سلمت “جثة لأحد أسرى الاحتلال تم استخراجها أمس الأحد في قطاع غزة”، مما يرفع عدد الجثث التي جرى تسليمها منذ بدء الصفقة إلى 14.

وأفاد شهود عيان ومصادر محلية بأن طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمت الجثة، وهي في طريقها لتسليمها إلى الجانب الصهيوني.

من جهته، قال الجيش الصهيوني في بيان إن طواقم الصليب الأحمر تسلمت “تابوتا يعود إلى مختطف”، وهي في طريقها إلى قوة من الجيش داخل قطاع غزة.

وتابع “أن حماس مطالبة بالوفاء بالاتفاق، وبذل كل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين لديها”.

بدوره، قال الناطق باسم حماس حازم قاسم، في تصريحات صحفية إن حركته تعمل بشكل يومي على استكمال تسليم كل جثامين الأسرى لديها ، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب الدمار الكبير.

وتابع قاسم أن “بين الصعوبات التي نواجهها في تسليم جثامين الأسرى هي عدم وجود معدات ثقيلة لإزالة الركام، وأوضحنا ذلك للوسطاء”، مؤكدا “أن الاحتلال تعمد في بداية الحرب قصف الأسرى وآسريهم والمربع السكني من حولهم”.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري أفرجت حركة حماس عن 20 محتجزا لديها على قيد الحياة و14 جثة من أصل 28.

فيما أفرج الكيان الصهيوني عن 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، بالإضافة إلى 1718 أسيراً من غزة اعتقلتهم منذ السابع من أكتوبر 2023، و150 جثمانا.