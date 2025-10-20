عاجل/ اعصار يضرب هذه المنطقة في فرنسا..وهذه حصيلة الضحايا..

أفادت صحيفة لو فيغارو الفرنسية بأن شخصا لقي حتفه وأصيب أربعة آخرون بجروح بسبب نشاط إعصار في مقاطعة فال دواز الفرنسية، الواقعة شمال باريس.

وقالت الصحيفة: “تعرضت عدة بلدات في فال دواز لإعصار قوي مساء الاثنين. حيث تسببت الرياح القوية والإعصار في أضرار ضخمة بالممتلكات، بما في ذلك سقوط ثلاث رافعات”.

ووفقا للصحيفة، تسببت هذه الأحداث في بلدية إيرمونت، في مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة. ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، أن الرياح الشديدة اقتلعت الأشجار من الأرض وأزاحت أغطية أسطح المنازل. وأعلن مكتب رئيس بلدية إرمونا في صفحته على فيسبوك أنه تم افتتاح مركز أزمات للمتضررين من الإعصار في المدرسة الثانوية المحلية.

( نوفوستي)