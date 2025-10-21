تسميات جديدة بهذه الوزارة..#خبر_عاجل

صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 17 أكتوبر 2025 تم بمقتضاه:

-تكلف السيدة رحيمة الرويسي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإرشاد والتوجيه بالإدارة الفرعية لدعم وظائف الأسرة بإدارة شؤون الأسرة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 3 أكتوبر 2025.

-تكلف السيدة هدى بنعياد، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الشراءات والتزويد بالإدارة الفرعية للشراءات والتزويد والصيانة بإدارة البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 3 أكتوبر 2025.

-تكلف السيدة ألفة جمعة الزواغي، أخصائي نفساني رئيس، بمهام رئيس مصلحة دعم ومتابعة وتقييم المهرجانات والتظاهرات بالإدارة الفرعية للتنشيط بإدارة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 3 أكتوبر 2025.