عاجل/ إنخفاض قياسي في أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب خمسة بالمائة، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وجني المستثمرين للأرباح، بعد أن سجّلت مستوى قياسيا جديدا بدعم من الطلب القوي على الملاذ الآمن والتوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية خمسة بالمئة ليصل إلى 4136.72 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 دولار أمس الاثنين لتسجل زيادة بنسبة 60 بالمائة هذا العام بفعل مزيج من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية وعمليات الشراء المستمرة في البنوك المركزية والطلب القوي على الاستثمار والتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد مؤشر الدولار 0.4 بالمائة، مما يجعل المعدن النفيس أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

واستقرت وول ستريت عند الفتح وقلصت العقود الآجلة خسائرها السابقة في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون موجة من إعلانات شركات كبرى عن الأرباح الفصلية.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع المؤشر 3.1 بالمائة على أساس سنوي في سبتمبر، مما يعزز توقعات السوق بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الصعود في فترات انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من سبعة بالمئة إلى 48.79 دولار للأوقية.

وهوى البلاتين بنحو سبعة بالمئة ليسجل 1519.45 دولار للأوقية.

رويترز