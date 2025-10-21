بينها حوكمة الزمن المدرسي: البرلمان ينظر في 3 مقترحات قوانين

انطلقت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة صلب مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، في عقد جلسات الاستماع إلى النواب الممثلين عن جهة المبادرة حول مقترحات القوانين المتعلقة بمناهظة العنف في الملاعب الرياضية والحق في الصحة النفسية المدرسية وتنظييم العمل بظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي.

وأفاد رئيس اللجنة كمال فراح في تصريح للإذاعة الوطنية بأن مقترح القانون الأول المتعلق بمناهظة العنف في الملاعب الرياضية يتضمن 15 فصلا وأمضى عليه 26 نائبا فيما يتضمن مقترح القانون الثاني المتعلق بالحق في الصحة النفسية المدرسية 10 فصول وامضى عليه 37 نائبا.

أما مقترح القانون الثالث المتعلق بتنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي فهو يتضمن 7 فصول وقد أمضى عليه 13 نائبا.

واضاف أن سيتم في مرحلة ثانية الاستماع إلى كل من له علاقة بهذه المسائل على غرار الوزرات المعنية والجمعيات والمنظمات