عاجل/ شملت 25 متّهما: قرار قاضي التحقيق في قضية ضبط 400 كلغ “زطلة” بميناء سوسة



أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، نهاية الأسبوع الماضي، بطاقات إيداع بالسجن في حقّ 8 أشخاص شملهم البحث التحقيقي في قضيّة ضبط ما يناهز 400 كيلوغرام من مادة القنب الهندي “الزطلة” في أحد موانئ سوسة، من مجموع نحو 25 شخصا تمّ التحقيق معهم، حسبما افادت به موزاييك اليوم الثلاثاء.

ووجّهت إلى الموقوفين جملة من التهم من بينها تكوين عصابة لارتكاب جرائم المخدرات تنشط داخل البلاد وخارجها وتوريد مادة مخدّرة بنيّة الاتّجار والترويج بالإضافة إلى تهمة غسيل الأموال.

وماتزال الأبحاث متواصلة للكشف عن بقيّة المتورّطين.