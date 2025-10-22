نائب يفجّرها: “لم نجد من رئيس الدولة سوى أبيات شعر”.. #خبر_عاجل



تعليقا على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه امس الثلاثاء، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني،قال رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، “انتظرنا أن يعلن رئيس الجمهورية في لقائه برئيسة الحكومة أمس عن القيام بإصلاحات وإطلاق برنامج هيكلي ولكن وجدنا أبيات شعر”.

واعتبر النائب في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الاربعاء، أن البلاد في حاجة إلى مصالحة اقتصادية وعفو صرفي وإعادة الثقة في رجال الأعمال والمستثمرين، مطالبا رئيس الجمهورية بالكشف عن مسار الصلح الجزائي والأملاك المصادرة.

ودعا النائب الحكومة إلى المخاطرة واقتراض الأموال للاستثمار وليس لتمويل نفقات ميزانية الدولة بهدف النهوض باقتصاد البلاد.