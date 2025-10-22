نحو حفر 10 آبار جديدة لإنتاج النفط والغاز.. #خبر_عاجل

كشفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أن الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط –سيتاب- بصدد تنفيذ برنامج تطويري واستكشافي بحقل البرمة يمتد إلى سنة 2030 ويهدف إلى تقليص العجز الطاقي.

ويتضمن المشروع حفر 10 آبار جديدة لإنتاج النفط والغاز من بينها بئران مبرمجان لسنتي 2025 و2026، وفق مراسلة الوزارة في ردها على سؤال كتابي توجه به نائب بمجلس نواب الشعب حول وضعية الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط.

و”سيتاب” هي منشأة ذات إسهام عمومي لا تخضع لإجراءات الصفقات العمومية بل تعتمد على إجراءات صفقات مصادق عليها من قبل مجلس الإدارة.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة فتح العروض الفنية والمالية ولجنة الصفقات تتضمنان ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الصناعة.

وحول تراجع إنتاج حقل البرمة، أوضحت الوزارة أنه يعود إلى الانخفاض الطبيعي للإنتاج بنسبة تقدر بـ 8 بالمائة سنويا فضلا عن عوامل أخرى منها غياب عقود توريد معدات ضرورية في بعض الفترات، وصعوبات في صيانة آلة الحفر نتيجة الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الشركة مما أدى إلى عزوف بعض المزودين عن المشاركة في المناقصات بسبب تراكم المستحقات.

وشهد إنتاج حقل البرمة نهاية مارس 2025، تحسنا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.