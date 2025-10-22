عاجل/ ضبط سفينة إيرانية تحمل أسلحة للحوثيين

ضبطت “الحملة الأمنية المشتركة” في لحج، جنوبي اليمن، سفينة إيرانية كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الحوثيين وعلى متنها صاروخ مضاد للدروع ومعدات للطيران المسير.

وأظهرت التحقيقات أن السفينة انطلقت من ميناء بندر عباس الإيراني وتتبع أحد قيادات الحوثيين، كما عثر فيها على مخزن سري فارغ يرجح أنه احتوى على أسلحة تم تفريغها في عرض البحر.

ومن بين المضبوطات صاروخ “كورنيت”، وقطع غيار دقيقة للطيران المسيّر، وأدوية إيرانية ومواد غذائية.

وأوضح مصدر أمني أن السفينة تم ضبطها بالقرب من باب المندب وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركاتها أثناء محاولتها التسلل عبر المياه الإقليمية، مشيراً إلى أنه جرى اعتراضها وتفتيشها بدقة، والقبض على طاقمها البالغ عددهم 8 بحارين يتبعون أحد القيادات الحوثية ضمن شبكة التهريب.