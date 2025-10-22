ورود مطلب سحب وكالة جديد على هيئة الانتخابات.. #خبر_عاجل

عاجل/ خبير بيئي يؤكّد: بحر قابس سيسترد عافيته خلال سنة في هذه الحالة..

أكثر من 250 كشف مجاني عن سرطان الثدي بهذا المستشفى العمومي

عاجل/ هذا ما تقرّر ضد زعيم شبكة دولية لتهريب المخدّرات عبر ميناء حلق الوادي

عاجل/ رفض الافراج عن هذا المسؤول الرياضي السابق..

2025/10/22 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الافراج عن الرئيس السابق للنادي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي وابقائه تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق عبد العزيز المخلوفي وذلك في اطار التحقيقات المتعلقة بشبهات الفساد المالي والاداري بالمركب الفلاحي لهنشير الشعال وشملت الايقافات اطرافا اخرى من بينهم اطارات وأعوان من المركب ووزارة الفلاحة.

وتقدم عبد العزيز المخلوفي بمطلب للافراج عنه الا انه تم رفضه من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالبحث وهو القرار الذي أيدته دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn