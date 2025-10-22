عاجل/ رفض الافراج عن هذا المسؤول الرياضي السابق..

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الافراج عن الرئيس السابق للنادي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي وابقائه تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق عبد العزيز المخلوفي وذلك في اطار التحقيقات المتعلقة بشبهات الفساد المالي والاداري بالمركب الفلاحي لهنشير الشعال وشملت الايقافات اطرافا اخرى من بينهم اطارات وأعوان من المركب ووزارة الفلاحة.

وتقدم عبد العزيز المخلوفي بمطلب للافراج عنه الا انه تم رفضه من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالبحث وهو القرار الذي أيدته دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.