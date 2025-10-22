عاجل/ إتحاد الشغل يلوّح بالإضراب العام

أكد اعضاء المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء استعدادهم لانجاح الاستحقاقات النقابية بما فيها قرار الاضراب العام المتخذ في المجلس الوطني المنقضي و أهمية انجاح ندوات الاطارات التي ستنتظم في الجهات

كما تم التأكيد على واجب الدفاع عن حق الشغالين في زيادات في الاجور وفتح مفاوضات اجتماعية في القطاع الخاص والعام والوظيفة العمومية و الدفاع عن الحق النقابي .

و أكد الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة نقابية صماء محييا بالمناسبة نجاح الاتحاد الجهوي للشغل بقابس في تنفيذ الاضراب العام الجهوي وتأطيره.

يشار الى ان مجمع القطاعات ينعقد غدا الخميس وسينظر بدوره في الوضع الوطني و النقابي و في المفاوضات الاجتماعية و الحق النقابي والحق في التفاوض .

الشعب نيوز