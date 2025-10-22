عجز في كميات الأمطار خلال شهر سبتمبر الماضي

كان متوسط الحرارة لشهر سبتمبر 2025، أعلى من المعدّل المعتاد، بفارق درجة. وبلغ المعدل الوطني لدرجات الحرارة 26،7 درجة مئوية، في حين أنّ المعدل المرجعي لـ 26 محطة رئيسية في حدود 25،7 درجة. وصنّف سبتمبر 2025 في المرتبة السابعة ضمن قائمة شهور سبتمبر الأشد حرارة منذ سنة 1950.

وتراوح متوسط درجات الحرارة خلال هذا الشهر بين 22،2 درجة، في تالة، و30،2 درجة في توزر، وفق ما أظهرته النشرة المناخية الشهرية، الصادرة، الإربعاء، عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

وشهد الطقس اضطرابات بداية من يوم 22 وحتى نهاية سبتمبر، وتميّز بتراجع ملحوظ في درجات الحرارة، ورافق ذلك نزول أمطار كانت أحيانا غزيرة. وكان معدل الأمطار أقل، بنسبة 40 بالمائة، مقارنة بمعدل الفترة لكامل البلاد.

وتراوح متوسط درجات الحرارة القصوى لهذا الشهر بين 28 درجة في تالة و36 درجة في توزر.

أما المعدل الوطني لدرجات الحرارة القصوى، فقد بلغ 32،4 درجة ، أي أعلى من المعدل المرجعي للمحطات نفسها (31،2 درجة) بفارق 1،2 درجة. وتراوحت درجات الحرارة الدنيا، بين 16،4 درجة في تالة و24،5 درجة في قابس.

وبلغ المعدل الوطني لدرجات الحرارة الدنيا 21،1 درجة، متجاوزا المعدل المرجعي (20،3 درجة)، بفارق 0،8 درجة.

عجز في كميات الأمطار

وبلغ مجموع الأمطار شمال البلاد، في 10 محطات 383،6 مليمتر، وهو ما يمثل 75 بالمائة من المعدل الطبيعي للمحطات ذاتها.

وقدّر مجموع التساقطات في الوسط 169،1 ملم، أي 49 بالمائة من المعدل، وفي الجنوب، تم تسجيل 66،9 ملم فقط، مقارنة بالمعدل 149،7 ملم، أي ما يعادل 44،7 بالمائة من المعدل.

وكانت طبرقة أكثر المحطات تسجيلا للأمطار هذا الشهر، حيث بلغت الكمية 78،2 ملم (في حين أن المعدل هو 79،4 ملم)، وسجّلت هطول 45 ملم من الامطار في يوم واحد فقط (27 سبتمبر 2025)، كما سجّلت جندوبة 61،8 ملم.