عاجل/ سقطت عليه حافلة: حادث مأساوي يُنهي حياة شاب ثلاثيني

2025/10/23 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

لقي شاب ثلاثني مصرعه، عشية اليوم الخميس، داخل ورشة لإصلاح العجلات المطاطية في بنزرت الجنوبية إثر حادث مأساوي.
وجدت الحادثة حينما كان الشاب يقوم بإخراج إطار إحدى الحافلات عندما تحركت رافعة الاسناد فجأة فسقطت الحافلة على جسده ما تسبب له بإصابات بالغة، حسبما نقلته موزاييك عن شهود عيان.
وقد تحولت وحدات الحماية المدنية على عين المكان وتولت نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، حيث أكد طبيب قسم الاستعجالي وفاته متأثرًا بإصاباته البليغة.
ومن جهتها، أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة .

