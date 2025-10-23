حاملو الشهائد العليا المنتفعون بمقاسم فلاحية يطالبون بالإعفاء من معاليم الكراء

طالب ممثّلو حاملي الشهادات العليا المنتفعين بمقاسم فلاحية من الأراضي الدولية، خلال استقبالهم من قبل رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ظهر اليوم الخميس، بقصر باردو، بإعفائهم من دفع معاليم كراء هذه المقاسم التي تحصّلوا على عقود كرائها دون الشروع في استغلالها.

وأشار الضيوف خلال اللقاء الذي حضره، عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة العلا – حاجب العيون وليد حاجي، إلى مطالبتهم من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بخلاص معاليم الكراء أو وقف الانتفاع.

ولفتوا إلى أن هذه المقاسم يتواصل استغلالها من قبل مواطنين آخرين دون وجه حق، مطالبين بتدخّل السلط المعنية لتمكينهم من الانتفاع بها.

وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لما تمّت إثارته، مؤكّدا حرص المجلس على متابعة مشاغل المواطن والانصات إليه والاسهام في إيجاد الحلول الملائمة لها في إطار الدور الموكول لنواب الشعب.