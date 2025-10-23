كلمة للسفير الأمريكي في ختام مهامه بتونس (فيديو)

عبر سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جوي هود بمناسبة انتهاء مهامه بتونس بعد ثلاث سنوات، عن فخره و اعتزازه بتقوية الشراكات الامنية بين تونس و الولايات المتحدة و التي قال انها تمثل حجر الاساس في العلاقات التي تربط البلدين منذ أكثر 228 عامًا

وأوضح السفير في حوار ختامي نشر بصفحة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس أن التعاون الأمني يتمثل في التمارين التي تم اجراؤها بشكل ثنائي والمؤتمرات التي تم تنظيمها بالاضافة إلى تقديم الزوارق والطائرات العسكرية إلى جانب بناء مراكز تدريبية وذلك لمساعدة تونس من أجل أن تكون مصدر أمن للقارة الإفريقية عبر التدريب والمناورات خلال السنوات القادمة.

