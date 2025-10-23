عاجل/ العثور على إمرأة وطفل مشنوقين في مستودع.. والنيابة تحقّق

وردت على النيابة العمومية بصفاقس، اليوم الخميس، مكالمة من مركز الحرس الوطني بساقية الزيت، مفادها اعلامهم من قبل أحد الأشخاص بالعثور على امرأة في العقد الرابع من العمر مشنوقة بمستودع منزلها الكائن بسيدي صالح.

وبتحول أعوان الحرس على عين المكان، عثروا كذلك على طفل يبلغ من العمر 9 سنوات مشنوق بدوره إلى جانبها حيث بادر أفراد عائلته بفك رباطه ونقله للمستشفى بإعتبار أنه لا يزال على قيد الحياة لكن في حالة صحية حرجة، وفق ما نقلته اذاعة الديوان عن الناطق بإسم المحكمة الإبتدائية بصفاقس 1 هشام بن عياد.

وأضاف بن عياد أن الطفل هو إبن شقيق زوج الإمرأة المشنوقة لتتولى النيابة العمومية على ضوء ذلك فتح بحث تحقيقي حول ظروف وملابسات الواقعة والوفاة حيت تنقل قاضي التحقيق إلى مكان الحادثة وأذن برفع الجثة وعرضها على التشريح كما أسند إنابة عدلية لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس لسماع أفراد العائلة والشهود والقيام بالتحقيقات اللازمة.

وأوضح هشام بن عياد أن وفق التحريات الأولية فإن هناك معلومات تفيد بأن المرأة الهالكة تعاني من مرض نفسي في إنتظار ما ستكشف عنه بقية الأبحاث.