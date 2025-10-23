عاجل/ القبض على عنصر خطير بحي ابن خلدون..وهذه التفاصيل..

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران من القاء القبض على عنصر مفتش عنه مصنف خطير جدا صادر في شأنه 27 منشور تفتيش ومتحصن بالفرار منذ أكثر من عامين، حيث تورط في السطو على عدة منازل وسيارة وظيفية تابعة لأحد الاطارات الادارية.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن العنصر الخطير شاب من سكان حي ابن خلدون يشتبه في تورطه في ارتكاب عشرات السرقات وعمليات السطو التي استهدف بها عدة منازل في حي ابن خلدون والأحياء المجاورة له ومحلات تجارية، بالاضافة الى سرقة سيارة وظيفية تابعة لاطار اداري باحدى الوزارات.

وحسب ذات المعطيات فقد صدر حوالي 27 منشور تفتيش في حق العنصر الخطير الذي ظل متحصنا بالفرار منذ سنة 2023 ، الى أن تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران من نصب كمين محكم له أسفر عن ضبطه وايقافه والاحتفاظ به على ذمة البحث وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.