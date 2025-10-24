عاجل/ انقلاب حافلة لنقل العملة..وهذه حصيلة الجرحى..

تعرض عدد من عمال أحد المصانع بجهة ماطر من ولاية بنزرت حادث انقلاب حافلة، كانت تقلّهم على مستوى منطقة وادي الزيتون وغزالة في ساعة متأخرة البارحة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، وفق ما أكده عليّة البجاوي، نائب بالمجلس والوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة.

وأوضح البجاوي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “عدد المصابين بلغ حواليْ 50، تم إيواء 22 منهم بمستشفيات الجهة والبقيّة غادروا المستشفى بعد تلقّيهم الإسعافات اللازمة”. وأكّد البجاوي أنّ “صورة الحادث تتمثّل في فقدان السائق السيطرة على الحافلة، خاصّة وأن السائق تم توظيفه منذ مدّة ولا يعرف طبيعة الطرقات في سجنان وغزالة وجومين بشكل جيّد، وبالتالي انقلبت الحافلة”، وفق تأكيده.