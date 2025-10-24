حاملو الشهائد العليا المنتفعون بمقاسم فلاحية يطالبون بالإعفاء من معاليم الكراء

قتيل ومُصاب في حادث مرور سببه درّاجة ناريّة.. #خبر_عاجل

عاجل/ ترامب: مروان البرغوثي في قيادة غزة ما بعد الحرب

إفتتاح موسم جني التمور وسط تقديرات بصابة واعدة.. #خبر_عاجل

رسالة من زوجة مروان البرغوثي لترامب..وهذا ما جاء فيها..#خبر_عاجل

2025/10/24 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

دعت فدوى البرغوثي، زوجة القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العمل من أجل إطلاق سراح زوجها، وذلك بعد أن صرّح ترامب بأنه “سيتخذ قرارا” بشأن القضية.

وقالت فدوى البرغوثي في بيان لمجلة تايم: “السيد الرئيس، هناك شريك حقيقي بانتظارك — شخص يمكنه أن يساعد في تحقيق الحلم المشترك بسلام عادل ودائم في المنطقة. من أجل حرية الشعب الفلسطيني وسلام الأجيال القادمة، ساعد في الإفراج عن مروان البرغوثي”.

وكان ترامب قد أدلى بتصريحاته في مقابلة مع تايم، عندما سُئل عمّا إذا كان سيدعم إطلاق سراح البرغوثي الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة، من قبل الفلسطينيين وبعض الدبلوماسيين، كقائد محتمل.

وقال: “أواجه هذا السؤال حرفيا قبل حوالي 15 دقيقة من اتصالكم. كان هذا هو السؤال. كان هذا سؤالي لهذا اليوم. لذا سأتخذ قرارا”.

البرغوثي، البالغ من العمر 66 عاما، معتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002، وصدر بحقه عام 2004 خمسة أحكام بالسجن المؤبد.

ويواجه ترامب، الذي نُسبت إليه جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مهمة أكثر تعقيدًا تتمثل في صياغة إطار للحكم في مرحلة ما بعد الحرب لسكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني شخص.

“سكاي نيوز”

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn