عاجل/ اجتماع بين حماس وفتح في القاهرة..وهذا فحواه..

كشفت مصادر مصرية مطلعة، مساء (الخميس)، عن أن وفدين من حركة المقاومة (حماس) وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) يبحثان حاليا بالقاهرة، ترتيبات ما بعد وقف الحرب في قطاع غزة، بحسب قناة ((القاهرة الإخبارية)).

وقالت المصادر، إن وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، يلتقي الآن في القاهرة وفد حركة فتح برئاسة حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية، وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني.

وأضافت أن وفدي حماس وفتح يبحثان ما يتعلق بالمشهد الوطني عمومًا وترتيبات ما بعد وقف الحرب على قطاع غزة.

وتستضيف القاهرة حاليًا مباحثاتٍ بين الفصائل الفلسطينية، في إطار جهود تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، عقد رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد اليوم عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من الفصائل الفلسطينية، حيث التقى وفدا من الجبهة الشعبية القيادة العامة برئاسة الأمين العام طلال ناجي

كما التقى مع نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، والأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان، والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، كل على حدا.

كان رئيس المخابرات العامة المصرية قد التقى اليوم أيضا مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، حيث بحثا دعم تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتأتي هذه المباحثات بعد يومين من زيارة اللواء حسن رشاد إلى الكيان الصهيوني حيث التقى الثلاثاء الماضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحضور بعض القيادات الأمنية الصهيونية .

وذكرت مصادر مصرية مطلعة، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن المباحثات بين رشاد ونتنياهو تركزت على تثبت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال قوة دولية برئاسة مصر إلى القطاع الفلسطيني، والسماح لـ1000 شرطي فلسطيني بالمشاركة في تأمين غزة بعد تسليم حركة المقاومة حماس الملف الأمني قريبا.

كما ناقش الجانبان إعادة فتح معبر رفح قريبا، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وآلية تسليم حماس لسلاحها في غزة.

ووصفت المصادر، زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية للكيان بأنها “ناجحة بشكل كبير، وستؤدي إلى انفراجات عدة خلال الفترة القليلة القادمة، فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار والدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.