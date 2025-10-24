متبرعان بالأعضاء ينقذان حياة 5 مرضى..وهذه التفاصيل..

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح عمليتين هذا الأسبوع لزرع الأعضاء من متبرعين، بإشراف المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء وبالتعاون بين عدة مستشفيات عمومية، مما مكّن 5 مرضى من استعادة الأمل في الحياة.

وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ لها، أن العملية الأولى أُجريت في بن عروس يوم 21 أكتوبر من متبرعة تبلغ من العمر 72 سنة، وذلك بالشراكة مع مستشفى الرابطة والمنجي سليم بالمرسى.

أما العملية الثانية، فتمت يوم 22 أكتوبر بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، من متبرع يبلغ من العمر 42 سنة، بالتعاون مع مستشفيات سهلول سوسة والحبيب بورقيبة صفاقس وشارل نيكول والمستشفى العسكري بتونس.