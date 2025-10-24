زغوان: بنك التضامن يخصص 2.4 مليون دينار للقروض الموسمية في قطاعي الزراعات الكبرى والزياتين

خصّص البنك التونسي للتضامن اعتمادا بقيمة 2.4 مليون دينار بعنوان القروض الموسمية لتمويل موسمي الزراعات الكبرى وجني وتحويل الزيتون 2025 ـ 2026 بولاية زغوان.

وأوضح مدير فرع البنك بزغوان نزار الثليثي في تصريح لـ”وات” أن إدارة المؤسسة وضعت 1.4 مليون دينار على ذمة منتجي الزراعات الكبرى، و1 مليون دينار لمنتجي الزياتين، كقروض موسمية لمواجهة مستلزمات الموسمين وإنجاحهما.

وكشف أن نسبة الإقبال على القروض لهذا الموسم ضعيفة قياسا بالموسم الفارط إلى حدود اليوم، حيث بلغ مجموع القروض المسندة من طرف المؤسسة في حدود 300 ألف دينار رغم الترفيع في سقف القرض الواحدمن 40 إلى 100 ألف دينار، وتسهيل إجراءات الحصول على هذا الصنف من القروض.

وفي هذا السياق، بيّن ذكر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان أن تأخر الأمطار وعدم معالجة المديونية للسنوات الفارطة ساهما في عزوف الفلاحين عن اقتناء القروض من كافة مؤسسات البنكية، معربا عن استعداد المنظمة لتدارك هذا الوضع بالتنسيق مع هياكل التمويل عبر القيام بحملات تحسيسية مشتركة للغرض.