جريمة مروعة: طفل يقتل شاب عشريني طعنا بالسكين..#خبر_عاجل

جدت بمدينة الشراحيل من ولاية المنستير يوم الأحد الفارط جريمة قتل ارتكبها طفل يبلغ 15 سنة فقط.

وتفيد تفاصيل الحادثة حسب ما افاد به محمد المكي فرج مساعد وكيل الجمهورية و الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير في تصريح لاذاعة موزاييك ان الجاني طفل يبلغ من العمر 15 عاما قد عمد إلى طعن الهالك البالغ من العمر 22 سنة و الذي لا تربط بينهم صداقة او قرابة سوى أنهما أبناء ذات البلدة وذلك على مستوى القلب بواسطة سلاح ابيض سكين كان قد تسلح به من منزل والديه بعد ان حصلت مناوشة بينه وبين الهالك بالمقهى حيث تولى الهالك خلالها تهديد الجاني بواسطة سكين و طلب منه مغادرة المكان و عدم مجالسته مجددا الأمر الذي دفع بالجاني إلى التسلح بالسكين و رد الفعل بطعن الهالك طعنة واحدة على مستوى القلب اردته قتيلا.

و قد تعهد قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالواقعة من أجل القتل العمد مع سابقية القصد و حمل و مسك سلاح ابيض بدون رخصة و تم حجز السكين الواقع الاعتداء بها .