عاجل/ حادثة سقوط تلميذ من حافلة: جامعة النقل تُطالب بالتحقيق

2025/10/24 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

طالبت الجامعة العامة للنقل بفتح تحقيق شفاف وعادل في حادثة سقوط تلميذ من حافلة نقل مدرسي في سوسة، وإطلاق سراح الأعوان الموقوفين الذين قالت إنه “لا ذنب لهم سوى أنهم حملوا مسؤولية تفوق إمكانيات قطاع منهك ومهمّش منذ سنوات”.
وأكدت في بيان لها أنّ “ما حصل ليس صدفة، بل نتيجة تراكم الإهمال، وتراجع الاستثمار في السلامة، وتدهور ظروف العمل داخل مؤسسات النقل العمومي”، مشيرة إلى أن قطاع النقل “يعيش نقصًا فادحًا في التجهيزات وقطع الغيار، وضغطًا متصاعدًا على الأعوان والسواق”.
ودعت الجامعة إلى “احترام كرامة الأعوان وحماية حقّهم في بيئة عمل آمنة”، معتبرة أنّ “الإصلاح الحقيقي يبدأ من الاعتراف بمعاناة العاملين لا من معاقبتهم”.
وجدّدت تمسّكها “بخيار الحوار الاجتماعي المسؤول، ورفض منطق الوصاية أو التخويف أو التوظيف السياسي”، مؤكدة أنّ “كرامة الشغالين خطّ أحمر”.

