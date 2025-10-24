الإطاحة بقاتل صديقه في جهة البحر الأزرق.. #خبر_عاجل

تمكنت وحدات الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشرطة العدلية، أمس الخميس، من تحديد مكان وجود مقترف جريمة القتل العمد مع سابقية القصد لشاب تم العثور على جثته بجهة البحر الأزرق في المرسى.

ووفق ما أفادت به موزاييك، فقد تم إيقاف مقترف الجريمة في جهة الجبل الأحمر بالعاصمة وتم سماعه بإذن من النيابة العمومية، حيث اعترف تفصيليا بالجريمة مؤكدا أنه شارك الضحية و3 أشخاص آخرين جلسة، وبعد مغادرة الجميع بقي ذي الشبهة والضحية بمفردهما لينشب بينهما خلاف تطور الى حد اعتداء الجاني على الضحية بحجر على مستوى الرأس والوجه ثم لاذ بالفرار.

وتم الاحتفاظ بالجاني بعد مراجعة القاضي المنوب و الأبحاث متواصلة للوقوف على ظروف وملابسات الجريمة التي وقعت يوم 14 أكتوبر الجاري.