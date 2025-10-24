خطايا مالية وعقوبات ضد هذه الأندية..

قررت الهيئة المكلفة بتسيير شؤون الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة معاقبة مدرب النادي البنزرتي شكري البجاوي بحرمانه من الجلوس على دكة الاحتياط في مقابلتين وخطية مالية قدرها 5000 دينار من اجل الاحتجاجات المتكررة على حكم المباراة التي جمعت ناديه بالملعب التونسي يوم 22 اكتوبر الجاري.

ومن جهة اخرى قررت الرابطة تسليط عقوبات مالية ضد عدد من الاندية حيث تقرر تغريم كل من النادي الافريقي والنجم الساحلي واتحاد بن قردان بخطية مالية قدرها 10000 دينار لكل فريق بسبب العود للمرة الثالثة في رمي القوارير على ارضية الميدان من قبل جماهيرها بمناسبة الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وبخصوص الاعتراض المقدم من قبل مستقبل قابس ضد النادي الصفاقسي قررت الرابطة رفض الاعتراض شكلا واقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان في المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل صفر-صفر