عاجل/ الجيش الأمريكي يُراقب غزّة بطائرات إستطلاع



بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، تعيين الدبلوماسي المخضرم والسفير الحالي لدى اليمن ستيفن فاجين، قائداً مدنياً لمركز جديد معني بتنفيذ اتفاق السلام في غزة، بدأت واشنطن بمراقبة الخطوات.

فقد أفاد مسؤولون عسكريون إسرائيليون وأميركيون بأن الجيش الأميركي بدأ في تشغيل طائرات استطلاع بدون طيار فوق قطاع غزة في الأيام الأخيرة كجزء من جهد أوسع لضمان التزام كل من إسرائيل وحماس باتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وأضافوا أن الطائرات المسيّرة استُخدمت لمراقبة النشاط البري في غزة بموافقة إسرائيل، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة تفاصيل العمليات، موضحين أن مهام المراقبة تعمل لدعم مركز التنسيق المدني العسكري الجديد جنوب إسرائيل، الذي أنشأته القيادة المركزية للجيش الأميركي الأسبوع الماضي، جزئيا لمراقبة وقف إطلاق النار.