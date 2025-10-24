سفير الصين يكشف عن موعد انتهاء اشغال جسر بنزرت.. #خبر_عاجل

أفاد سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس وان لي اليوم الجمعة، بأن مشروع جسر بنزرت سيكون جاهزا للاستغلال في منتصف سنة 2027 وأن الأشغال تتقدم بصفة جيّدة.

وأوضح السفير الصيني، في حوار لوكالة تونس افريقيا للأنباء بالأستوديو التلفزي، أنّ حوالي 14 % من أعمال بناء أساسات الجسر اكتملت، مُشدّدا على أنّ الخطوة التالية للمشروع تتعلق بإكمال أساسات الجسر والبنية التحتية في المياه.

وأبرز أنّ شركة ‘سيشوان للطرقات والجسور’ التي فازت بصفقة إنجاز هذا المشروع في إطار طلب عروض دولي، تتعامل بشكل وثيق مع جميع الأطراف التونسية، لضمان اكتمال أشغال الجسر في النصف الثاني من العام 2027.

وذكر الدبلوماسي الصيني، أنّ أعمال حفر الركائز الأساسية لجسر بنزرت انطلقت رسميا في شهر جويلية الماضي فيما وصلت دفعات من مواد البناء والمعدات إلى تونس خلال شهريْ سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري وتمّ نقلها إلى موقع البناء للاستخدام.

وبخُصوص التعاون الصيني مع تونس في مجال النقل الجوّي في المرحلة المقبلة، أفاد السفير الصيني، لوات بأنّ الجانب الصيني يأمل بالتأكيد في تعزيز أسطول النقل الجوي مستقبلا بخطّ مباشر بين بكين وتونس.

وأضاف أنّ المسألة ‘ ليست بسيطة لكّنها تستحق الدرس حتى يتمكن كلا الجانبان من تعزيز التبادل والرفع من عدد السياح بينهما’.