عاجل/ باذن من وزير النقل: وفد إداري وفني في زيارة إلى ولاية سوسة..

بإذن من وزير النّقل رشيد عامري تحوّل صباح اليوم الجمعة، 24 أكتوبر 2025، وفد إداري وفني إلى ولاية سوسة تضمّن رئيس ديوان وزير النّقل والكاتب العام للوزارة ومستشار بديوان وزير النّقل، وذلك لمعاينة سير العمل بورشات الصيانة التابعة لشركة النّقل بالساحل بمعيّة والي سوسة سفيان التنفوري وبحضور الرئيس المدير العام للشركة، والوقوف على المردودية الفنية والبشرية بهذه المرافق ومدى استجابتها لضمان نسب جاهزية أفضل للأسطول ولتأمين السفرات في كنف السلامة المطلوبة.

وحسب بلاغ صادر مساء اليوم، عن وزارة النقل، تمّ خلال هذه الزيارة التداول في جُملة من الإشكاليات ذات الصلة والتي شهدتها مؤخّرا عدّة مناطق بالجهة والإتفاق على وضع برنامج عمل يتضمّن حُلولا ناجعة قابلة للتنفيذ، يُمكّن من استعادة النّسق العادي لمرفق النّقل العمومي بالجهة في أقرب الآجال، وتحسين مستوى جودته المسداة للمواطنين، علما وأنّ برنامج صيانة تمّ إعداده واتخاذ كافّة التدابير على المستوييْن الفنّي والبشري للإنتهاء من تنفيذه في غُضُونِ الأسبوع المقبل وبمُناسبة العطلة المدرسية، وذلك بهدف تجهيز عدد كاف من الحافلات لتغطية حاجيات مختلف الجهات، خاصة منها الأكثر نقصا من حيث وسائل النّقل.