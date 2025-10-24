في سابقة من نوعها/ “النقل للسيارات” تطلق ثلاث أيقونات جديدة من “أودي” دفعة واحدة..أنور بن عمار: “هذا فخر لنا”..

في لحظة تاريخية فارقة وسابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت شركة النقل للسيارات مساء الجمعة 24 أكتوبر 2025، عن إطلاق ثلاث سيارات جديدة ومبتكرة من علامة “أودي” الألمانية الفاخرة في السوق التونسية.

وقد جاء هذا الإعلان خلال حفل رسمي ضخم نظمته شركة النقل للسيارات بالضاحية الشمالية للعاصمة وسط حضور اعلامي ضخم.

ثلاث أيقونات من “أودي” لمستقبل القيادة:

تضمنت قائمة السيارات الجديدة التي أزاحت عنها الشركة الستار ثلاث موديلات تمثل قفزة نوعية في عالم التنقل الفاخر والكهربائي:

-Audi Q6 Sportback e-tron: تجسيد للمستقبل الكهربائي في فئة الـ SUV الكوبيه، يجمع بين الأداء الرياضي والتكنولوجيا المتقدمة.

-Audi A6 Sportback e-tron: فئة السيدان الرياضية الكهربائية التي تعيد تعريف مفهوم الفخامة والكفاءة.

-A5 Berline : سيارة تعكس الأناقة والتصميم العصري المعهود لأودي.

60 عامًا من الريادة والشراكة:

أكد مدير عام شركة النقل السيارات أنور بن عمار في كلمته على هامش الحفل، على الجذور العميقة للشراكة التاريخية بين “النقل” وأودي. وأشار إلى أن الشركة تأسست عام 1965 بالتزامن مع انطلاق علامتي فولكسفاغن وأودي في تونس.

وصرح بن عمّار قائلاً: “عندما نقول إن عمر أودي في تونس ستون سنة، فهذا يعني أن هناك جيلاً قبلنا قادها، وجيلنا أيضًا قادها. ودورنا اليوم، من خلال هذه الموديلات الجديدة من أودي، هو أن نفتح المجال للأجيال التي ستأتي بعدنا لتعيش تجربة قيادتها، حتى تظل أودي في المراتب العليا للحداثة والتكنولوجيا.”

إنجاز غير مسبوق

وعبّر أنور بن عمّار عن فخره العميق بهذا الإنجاز غير المسبوق، والذي يسجل لأول مرة في تاريخ دار النقل، وأيضا في تونس والمتمثل في إطلاق ثلاث موديلات جديدة دفعة واحدة في ليلة واحدة.

وذكر بن عمار بأن هذا الحدث يمثل الحدث الخامس الذي تنظمه الشركة هذا العام لإطلاق سيارات جديدة، ما يعد سابقة حقيقية ودليلاً على ثراء وتنوع ماركات شركة النقل للسيارات التي تتميز ببصمتها الخاصة التي تجمع بين التصميم المبتكر والتكنولوجيا الرائدة والأداء المتفوق.

إن إطلاق هذه التشكيلة الجديدة من أودي لا يمثل مجرد إضافة إلى السوق التونسية، بل هو تأكيد على التزام شركة النقل بتقديم أحدث ما توصلت إليه صناعة السيارات العالمية، وفتح الأبواب أمام المستهلك التونسي لعيش تجربة قيادة المستقبل.