رسميا/ أودي “A6 سبورت باك إي ترون” في تونس: أيقونة السيدان الكهربائية.. فخامة واداء..مميزاتها وسعرها..

ازاحت شركة النقل للسيارات خلال حفل رسمي مساء الجمعة 24 أكتوبر 2025 الستار عن ثلاث سيارات جديدة من أودي من بينها الأيقونة أودي A6 سبورت باك إي ترون (A6 Sportback e-tron) والتي تمثل نقلة نوعية في فئة سيارات السيدان الرياضية الكهربائية الفاخرة، حيث تجمع بين تراث أودي العريق في التصميم والكفاءة الديناميكية الهوائية المتطورة، إضافة إلى أحدث تقنيات التنقل الكهربائي.

ويأتي هذا الطراز ليؤكد التزام أودي بتقديم سيارات فاخرة ذات أداء مستدام.

أبرز المواصفات والمميزات:

1. الأداء الكهربائي والمدى الطويل

منصة PPE المبتكرة: تعتمد السيارة على منصة “PPE” (Premium Platform Electric) التي طورتها أودي بالتعاون مع بورش، وهي مصممة خصيصاً للسيارات الكهربائية ذات الأداء العالي والمسافات الطويلة.

مدى قيادة استثنائي: توفر السيارة مدى قيادة يصل إلى حوالي 700 كيلومتر (حسب معيار WLTP) في بعض الفئات، مما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة ويقلل من القلق بشأن الشحن.

قوة الدفع والتسارع: تتميز الفئات العليا بأداء قوي، حيث من المتوقع أن تبلغ القوة الإجمالية للمحركين (نظام الدفع الرباعي) حوالي 470 حصاناً (350 كيلوواط)، مما يمكنها من التسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في أقل من 4 ثوانٍ.

2. الشحن فائق السرعة وتكنولوجيا الـ 800 فولت

شحن فائق: تم تجهيز السيارة بنظام كهربائي يعمل بجهد 800 فولت، وهي تقنية تسمح بالشحن فائق السرعة.

سرعة الشحن: يمكن شحن البطارية في وقت قصير لا يتجاوز الثلاث ساعات.

3. التصميم الديناميكي والمبتكر

جمالية سبورت باك: يتميز طراز Sportback بخط سقف مائل يمنحه مظهراً كوبيه رياضياً وأنيقاً، مما يساهم في جاذبيتها البصرية.

كفاءة هوائية فائقة: تم تصميم هيكل السيارة بدقة لتحقيق أقل مقاومة للهواء، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة مدى القيادة وكفاءة الطاقة.

إضاءة Digital Matrix LED: تزود السيارة بتقنيات إضاءة متطورة تسمح بتخصيص شكل الضوء، بل ويمكنها عرض رسائل أو صور تحذيرية على الطريق أمام السائق، مما يعزز السلامة.

4. المقصورة الداخلية والتقنية

فخامة عصرية: تجمع المقصورة بين الفخامة التقليدية لعلامة أودي وبين التكنولوجيا الحديثة، مع شاشات OLED متطورة في لوحة القيادة ونظام معلومات وترفيه متقدم.

نظام “كواترو” (Quattro): توفر أغلب الفئات نظام الدفع الرباعي الشهير من أودي، مما يضمن ثباتاً وتحكماً استثنائياً على مختلف الطرق والظروف.

سعر السيارة في تونس:

أودي A6 سبورت باك إي ترون (A6 Sportback e-tron) ستكون متوفرة في الأسواق التونسية بداية من 25 أكتوبر الجاي وسيكون سعرها بداية من 289 ألف دينار.