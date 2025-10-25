رسميا: أودي Q6 سبورت باك إي ترون (Q6 Sportback e-tron): الأيقونة الكهربائية في تونس مواصفاتها وسعرها..

تأكيدا منها لالتزامها بتقديم أحدث التكنولوجيا العالمية، أطلقت شركة النقل للسيارات مساء الجمعة 24 أكتوبر 2025 خلال حفل ضخم ثلاث سيارات جديدة دفعة واحدة من أودي، وذلك ضمن خطة توسعية تعزز تنوع ماركاتها، وكان من بين الموديلات التي أُزِيح عنها الستار سيارة أودي Q6 سبورت باك إي ترون (Q6 Sportback e-tron).

ويأتي إطلاق هذا الطراز من اودي ليضع معياراً جديداً في الجمع بين الأداء الرياضي والتكنولوجيا المتقدمة، ليصبح منافساً قوياً في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة.

تصميم يجمع بين القوة والأناقة

تعتبر Q6 Sportback e-tron قفزة نوعية في التصميم، من حيث:

هوية الكوبيه الرياضية: يتميز طراز Sportback بخط سقف مائل ومنحدر بحدة نحو الخلف، مما يمنحها مظهراً ديناميكياً وأنيقاً أقرب إلى سيارات الكوبيه، مع الاحتفاظ بحجم وقوة سيارات الـ SUV.

ديناميكية هوائية: تم تصميم الهيكل ببراعة لتقليل مقاومة الهواء، وهو عامل حيوي في تحسين كفاءة البطارية وزيادة مدى القيادة.

إضاءة OLED رقمية: تستخدم السيارة تقنية الإضاءة المتطورة OLED، والتي لا تخدم فقط الناحية الجمالية، بل تتيح أيضاً تخصيص التوقيع الضوئي للسيارة بشكل غير مسبوق.

منصة “PPE” والأداء الجبار

تعتمد Q6 Sportback e-tron على منصة “PPE” (Premium Platform Electric) المطورة بالاشتراك مع بورش، وهي نفس المنصة التي تدعم طراز A6 e-tron. هذه المنصة توفر هيكلاً مخصصاً للكهرباء ينتج عنه:

مدى قيادة تنافسي: تتجاوز السيارة حاجز 600 كيلومتر (حسب معيار WLTP) في بعض الفئات، مما يضمن مرونة عالية في التنقل.

قوة وأداء رياضي: من المتوقع أن تبلغ قوة النظام في الفئة العليا حوالي 469 حصاناً، مع تسارع قوي يلائم شغف الأداء الرياضي.

شحن فائق السرعة: بفضل نظامها الكهربائي القائم على جهد 800 فولت، يمكن شحن البطارية بكفاءة وسرعة عالية في أقل من 30 دقيقة.

مقصورة متطورة وتكنولوجيا متقدمة

المقصورة الداخلية تجسد مفهوم “التكنولوجيا المتقدمة”، مع التركيز على تجربة المستخدم الرقمية:

شاشات منحنية: يتميز تصميم المقصورة بشاشات عرض بانورامية منحنية توفر تجربة قيادة مستقبلية وحديثة.

نظام المعلومات والترفيه: يتكامل نظام MMI (نظام الوسائط المتعددة من أودي) مع أنظمة الذكاء الاصطناعي والمساعدة المتقدمة للسائق، مما يعزز السلامة والراحة.

مواد مستدامة: تؤكد أودي على استخدام مواد معاد تدويرها في أجزاء من المقصورة الداخلية، لتأكيد التزامها بالاستدامة البيئية.

إن إطلاق Q6 Sportback e-tron يمثل التزاماً من أودي بدمج الفخامة والعملية معاً، لتقدم سيارة SUV كوبيه تلبي متطلبات القيادة اليومية وتطلعات الأداء الرياضي في آن واحد.

وتأتي سيارة Q6 Sportback e-tron التي ستكون متوفر في جميع فضاءات البيع لأودي في تونس بسعر 269 ألف دينار.