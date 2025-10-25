أودي A5 سيدان (Berline) في تونس بهذا السعر: عندما تلتقي الأناقة الخالدة بالتكنولوجيا..

وسط اهتمام إعلامي كبير شهدت الضاحية الشمالية للعاصمة مساء الجمعة 24 أكتوبر 2025 حفل إطلاق ضخم، كشفت خلاله شركة النقل للسيارات عن ثلاث موديلات جديدة من أودي تمثل مستقبل القيادة، على رأسها سيارة A5 berline وهي سيارة سيدان رياضية أنيقة من أودي.

أبرز مواصفات سيارة “A5 berline”

سيارة A5 berline سيارة تجمع بين الأداء والتصميم الجذاب لعشاق الاثارة والمظهر الأنيق.

تُعد A5 سيدان (Berline) مثالاً للغة التصميم التي طالما اشتهرت بها أودي، حيث تتميز بـ “الأناقة والتصميم العصري المعهود”.

الخطوط الانسيابية: يبرز التصميم بخطوط حادة وواضحة، تمنح السيارة مظهراً رياضياً دون التضحية بالفخامة. وتساهم هذه الخطوط في تحسين الديناميكية الهوائية.

الواجهة الأمامية: تسيطر شبكة التهوية أحادية الإطار (Singleframe Grille) على المقدمة، مع مصابيح LED Matrix نحيفة تضفي طابعاً هجومياً وعصرياً.

المقصورة الفخمة: تتميز المقصورة بالتركيز على جودة المواد العالية والتشطيبات المتقنة، حيث تعكس الفخامة الأوروبية الكلاسيكية. وتجمع المقصورة بين الراحة الفائقة والتكنولوجيا المتمثلة في شاشات اللمس وأنظمة المعلومات والترفيه المتطورة من أودي.

الأداء والتكنولوجيا الذكية

رغم أن السيارة لا تُصنَّف ضمن الموديلات الكهربائية التي أطلقت معها (Q6 و A6 e-tron)، إلا أنها لا تتخلى عن روح الأداء والتكنولوجيا التي تميز علامة أودي:

كفاءة المحرك: تعتمد A5 سيدان عادةً على محركات بنزين وكهربائية خفيفة (Mild-Hybrid) توفر توازناً ممتازاً بين القوة وكفاءة استهلاك الوقود.

نظام الدفع الرباعي (Quattro): تتوفر في العديد من الفئات، لضمان ثبات وتحكم فائقين على مختلف ظروف الطريق.

المساعدة الرقمية: تدمج السيارة أحدث أنظمة مساعدة السائق، وشاشة رقمية متطورة للسائق (Audi Virtual Cockpit) قابلة للتخصيص، مما يضع المعلومات الحيوية في متناول يديه.

إن إطلاق A5 Berline إلى جانب الموديلات الكهربائية الجديدة يؤكد استراتيجية أودي في تلبية جميع الأذواق، حيث تمنح العملاء خياراً يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والأناقة الخالدة في فئة السيدان المتميزة.

السعر وموعد التسويق في تونس

ينطلق بداية من 25 أكتوبر تسويق سيارة A5 berline في الأسواق التونسية ويبلغ سعرها 259 ألف دينار.