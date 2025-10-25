عاجل/ حادثة سقوط تلميذ من حافلة بسوسة: هذا ما تقرر في حق السائق وعون الصيانة..

عاجل/ الفصائل الفلسطينية تتقرّر تسليم إدارة غزة إلى لجنة “تكنوقراط”

قالت النائب بالمجلس المحلّي للتّنمية بسيدي بوعلي، صابرين الكناني، اليوم السبت لـاذاعة “الجوهرة أف أم”، إنه قد تم الإفراج يوم أمس عن عون الصيانة والسائق التابعين للشركة الجهوية للنقل بالساحل، والذين تم الاحتفاظ بهما على خلفية سقوط تلميذ من حافلة نقل مدرسي.
يذكر أن والد التلميذ (13 سنة) الذي يدرس بالمعهد النموذجي بسيدي بوعلي، والذي سقط يوم الاثنين الماضي من حافلة نقل مدرسي، قد أكد في تصريح سابق لـ”الجوهرة أف أم”، أن ابنه يرقد في قسم الانعاش بمستشفى سهلول و أن حالته خطيرة بعد إصابته على مستوى الرأس وتعرّضه إلى نزيف.
وأضاف أن الحافلة كانت في وضعية سيئة (أبواب معطّلة ) ومكتظة و أن ابنه قد سقط من أحد الأبواب عند تجاوز الحافلة لمخفّض سرعة.

