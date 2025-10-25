زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريشتر، اليوم، شرق جزيرة هوكايدو في شمال اليابان.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز الزلزال يقع جنوب شرق شبه جزيرة نيمورو، وفي عمق نحو 40 كيلومترا تحت سطح البحر، وإنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وتقع اليابان في منطقة /حزام النار/ في المحيط الهادئ، حيث يسجل نشاط زلزالي كثيف يمتد من جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ. وتشهد البلاد زلازل متكررة، ما دفعها لفرض قواعد بناء مشددة بهدف ضمان قدرة المباني على تحمل الهزات القوية.