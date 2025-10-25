عاجل/ قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين في سلسلة اقتحامات بالضفة الغربية المحتلة

نفذت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم، سلسلة اقتحامات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عددا من المواطنين الفلسطينيين بعد أن داهمت منازل الأهالي وروعتهم وألحقت أضرارا واسعة بالممتلكات.

وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير بلوط غربي محافظة سلفيت وداهمت عددا من منازل المواطنين بعد تكسير أبوابها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل ثلاثة مواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن البلدة تتعرض بشكل متكرر لاقتحامات واعتقالات متواصلة، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين المقيمين في البؤر الاستيطانية المحيطة بها، والذين يمارسون أعمال ترهيب ومضايقات بحق سكان البلدة وأراضيهم الزراعية.

وفي محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال أحياء في مدينة الخليل واعتقلت مواطنا بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما نصبت قوات الاحتلال عددا من الحواجز العسكرية على مداخل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت طرقا رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، ما أعاق حركة المواطنين وتسبب بأزمات مرورية خانقة.

في السياق، داهمت قوات الاحتلال بلدة قفين شمالي محافظة طولكرم واعتقلت فلسطينيين اثنين بعد تفتيش منزلهما، كما اعتقلت مواطنا ثالثا من منزله في ضاحية شويكة شمالي مدينة طولكرم.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة تصعيدية تنفذها قوات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية، تتخللها عمليات مداهمة ليلية واعتداءات على الممتلكات واقتحام للأحياء السكنية، في ظل استمرار الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على مداخل المدن الفلسطينية.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023.