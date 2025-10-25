عاجل/السجن لهاذين المسؤولين السابقين..

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الجمعة، بسجن الرئيس المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية التونسية خالد الشلي مدة ثلاثة أعوام وسجن الكاتب العام السابق لنقابة الشركة نجم الدين المزوغي مدة أربعة أعوام.

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت احالة خالد الشلي ونجم الدين المزوغي بحالة ايقاف ومتهمين آخرين بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهم بخصوص شبهات انتدابات في ملف الشهائد العلمية المزورة واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة وفق موزاييك.