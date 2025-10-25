رئيس مجلس الصيادلة: نسق التزود بأدوية الغدة الدرقية عادي لكن الطلب عليها فاق المعدلات العادية..

أفاد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، مصطفى العروسي، اليوم السبت، بأنّ نسق التزود بأدوية الغدة الدرقية يسير بنسق عادي، خلال الفترة الاخيرة، ولم يشهد انقطاعا لكن الطلب على هذه الأدوية فاق المُعدلات العادية.

وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الصيدلية المركزية وفرت كميات استهلاكية معقولة، غير أن ذلك قابله طلب متزايد بسبب إقبال المرضى على اقتناء كميات تفوق حاجياتهم، خوفا من انقطاع الدواء مرة أخرى، كما حدث ذلك في شهر أوت الماضي.

وأضاف أنّ أدوية الغدة الدرقية لا يتوفر لها أي جنيس في تونس، ولذلك تعد من بين أكثر الأدوية صعوبة في التزود بها، باعتبارها أدوية مستوردة تؤمنها الصيدلية المركزية، التي تتولى توزيع الكميات الاستهلاكية وفق مدة زمنية محددة.

وفسّر الوضع أيضا بأن الصيدليات الخاصة لم تسجل مخزون أمان من الأدوية منذ أزمة الاضطراب في التزود بعدد من أدوية الأمراض المزمنة، التي تعود إلى سنتي 2014 و2015، مشددا على توفر أدوية الأمراض المزمنة في الصيدليات الخاصة، ولا سيما أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري.

يذكر أنّ الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح كداشي، أكد في تصريح سابق لـ(وات)، انفراج أزمة اضطراب التزود ببعض الأدوية قبل منتصف شهر سبتمبر المنقضي، قائلا “إن الأدوية المستوردة التي شهدت نقصا في الفترة الأخيرة ستعود تدريجيا إلى السوق المحلية”.

وأوضح، “أنّ الأدوية التي ستعود للتوزيع بالصيدليات الخاصة ستشمل أدوية الغدة الدرقية، ودواء الصرع (الذي يتوفر له دواء جنيس في السوق المحلية)، إلى جانب بعض أدوية داء السكري إضافة إلى التوصل إلى حلّ لإشكاليات المتعلقة بالتزود بأدوية السرطان، التي لا تتوفر بالصيدليات الخاصة”.