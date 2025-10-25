عاجل/ فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في العثور على جثث الرهائن..

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت، دخول فريق مصري مجهز بعدة مركبات ومعدات متخصصة إلى القطاع للمشاركة في عمليات البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي.

وقال المسؤول لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن هذه الخطوة جاءت بموافقة القيادة السياسية الإسرائيلية.

وبدوره نقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن القيادة السياسية الإسرائيلية وافقت على طلب مصر، وأن الفريق والمعدات دخلوا القطاع لمباشرة مهامهم في إطار جهود استعادة جثث الرهائن.

من جهة أخرى اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية، أن هذه الخطوة تمثل تنازلا إسرائيليا جاء تحت ضغوط أميركية، بعدما رفضت تل أبيب في السابق السماح لأي فرق أجنبية بالدخول إلى القطاع، مبررة ذلك بأن حركة حماس قادرة على التعامل مع الأمر بمفردها دون الحاجة لمساعدة خارجية.

في السياق ذاته، نقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة تمنع إسرائيل في الوقت الراهن من فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات انتقامية بسبب عدم إعادة حماس لجثث الرهائن.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن استعادة جثث جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ستكون مهمة معقدة وتحتاج إلى وقت، مشيرا إلى “الظروف الميدانية الصعبة في القطاع التي تعيق الوصول إلى الجثث”.

وقال عبد العاطي لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، إن صعوبة الوصول إلى الجثث كانت من النقاط الواضحة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في مدينة شرم الشيخ، حيث تلعب مصر دورا رئيسيا في الجهود الرامية إلى تحقيق تهدئة في غزة.

