عاجل/ اسرائيل تغتال هذه الشخصية..

رغم وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه استهدف بغارة جوية ناشطاً في حركة الجهاد في وسط غزة.

وقال الجيش إنه “نفّذ قبل قليل غارة دقيقة في منطقة النصيرات في وسط قطاع غزة استهدفت عنصراً من حركة الجهاد قال إنه كان يخطط لتنفيذ هجوم وشيك ضد قوات الجيش الإسرائيلي”.

بدورها، أفادت مصادر “العربية/الحدث” بأن إسرائيل قتلت قائد لواء الوسطى في سرايا القدس (الذراع العسكرية لحركة الجهاد) واسمه أبو القسم عبد الواحد.

أتى هذا بعدما أصدر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم السبت، بياناً أكد فيه أن إسرائيل تخرق بنود اتفاق وقف النار بشكل واضح.

وأضاف أن الانتهاكات تشمل قتلاً يومياً وحصاراً مستمراً مع تقييد المساعدات، وعدم فتح معبر رفح.

كما لفت إلى عمليات النسف والتدمير المستمرة للمنازل والأحياء السكنية في قطاع غزة خاصة في شرقها، التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، معتبراً ما يجري انتهاكاً واضحاً لاتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

ودعا قاسم الوسطاء إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الخروقات.

“العربية.نت”