التوقعات الجوية لهذا اليوم..

تكون السماء، الأحد، مغشاة بسحب قليلة بأغلب المناطق تتكاثف آخر النهار بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الشمال الغربي ليلا.

وتهب الريح جنوبية غربية قوية نسبيا بالجنوب والمرتفعات ثم تتجه الى القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية بالشمال وقرب السواحل ومعتدلة ببقية المناطق.

البحر مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل فتدريجيا مضطرب بكافة السواحل الى شديد الاضطراب آخر النهار بالشمال والحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى عامة بين 32 و 37 درجة وفي حدود 29 درجة بالمرتفعات.