عاجل/السجن لهاذين المسؤولين السابقين..

عاجل/ قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين في سلسلة اقتحامات بالضفة الغربية المحتلة

مناظرة هامة بوزارة النقل..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل

“اليونيسف” تحذر من ضياع جيل كامل مع انهيار قطاع التعليم في قطاع غزة..

التوقعات الجوية لهذا اليوم..

2025/10/26 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تكون السماء، الأحد، مغشاة بسحب قليلة بأغلب المناطق تتكاثف آخر النهار بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الشمال الغربي ليلا.
وتهب الريح جنوبية غربية قوية نسبيا بالجنوب والمرتفعات ثم تتجه الى القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية بالشمال وقرب السواحل ومعتدلة ببقية المناطق.

البحر مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل فتدريجيا مضطرب بكافة السواحل الى شديد الاضطراب آخر النهار بالشمال والحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى عامة بين 32 و 37 درجة وفي حدود 29 درجة بالمرتفعات.

