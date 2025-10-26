حجز أكثر من 7.6 طن من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك..

قامت الفرق التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال الأسبوع المنقضي، حجز أكثر من 7.6 طن من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، و2452.5 لتراً من المياه المعدنية المعروضة في ظروف غير صحية، إلى جانب 4196 علبة غذائية متنوعة الحجم والمحتوى.

وجاءت عملية الحجز إثر حملات رقابية ميدانية مكثفة قامت بها فرق الهيئة في مختلف ولايات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية والبلدية، ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى مكافحة أي إخلال بشروط حفظ الصحة وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة.

وأكدت الهيئة في بلاغ لها الأحد، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة عمل استباقية لتعزيز نجاعة المراقبة وضمان سلامة جميع المنتجات الغذائية المتداولة، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وشروط الحفظ والنقل.

وأشارت إلى أن كل مخالفة تمس بصحة المستهلك ستواجه بإجراءات رادعة لحماية سلامة الغذاء وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة.

وشملت عمليات المراقبة بولاية تونس حجز 3809 علبة طماطم مضاعفة التركيز (800غ) و387 علبة طماطم (400غ) ظهرت عليها علامات الانتفاخ والفساد، إضافة إلى 316.8 كغ من الهريسة، و1320 كغ من الزيتون المملح، و182 كغ من الدجاج المنبعث منه روائح كريهة، و65 كغ من اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك المجمدة، و170 كغ من مواد غذائية متنوعة ظهرت عليها علامات التعفن وانتشار الحشرات.

وبلغت الكمية الجملية في ولاية تونس 5.26 طن و4196 علبة غذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الملفات على النيابة العمومية.

أما في ولاية القيروان فقد تم حجز 1.350 طن من الدجاج مجهولة المصدر و170 كغ من عجين التمر المخزن بطريقة غير مطابقة للمواصفات الصحية، إضافة إلى 2452.5 لتر من المياه المعدنية المعروضة تحت أشعة الشمس.وبذلك بلغ مجموع المحجوزات في القيروان 1.52 طن و2452.5 لتر مياه، مع تحرير محاضر رسمية وإحالتها على النيابة العمومية.

وقام فريق المراقبة في ولاية قفصة، بحجز 530 كغ من لحوم الدواجن و23 كغ من كبدة الدجاج خلال مداهمة محل عشوائي للذبح دون ترخيص، ليصل مجموع المحجوزات 553 كغ، مع فتح محضر بحث عدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي ولاية سيدي بوزيد تم حجز 270 كغ من البطاطا الجاهزة للقلي التي كانت تُنقل في ظروف غير صحية ودرجات حرارة تجاوزت 25 درجة مئوية، بينما ينص التأشير الفني على حفظها في درجة حرارة لا تتجاوز 18 درجة مئوية.