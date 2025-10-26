ثلاث حرائق متزامنة في المهدية..#خبر_عاجل

شهدت كل من معتمدية المهدية ومعتمدية رجيش مساء اليوم 3 حراىق متزامنة ونشب الحريق الاول بمنطقة جبل دار واجه من معتمدية المهدية اتى على اراض زراعية وفلاحية دون خسائر بشرية.

الحريق الثاني كان في معتمدية رجيش تحديدا بمنطقة الليانة وامتد الى الاراضي الفلاحية وهي منطقة ايضا حدودية بين المعتمديتين مع العلم يوجد بالقرب منها مصب للفضلات وهما مصب واد غراف ومصب الليانة. ويرجح انه تم حرق القمامة في ظل هبوب رياح قوية وارتفاع كبير لدرجات الحرارة مما ساهم في انتشار النيران.

اما الحريق الثالث فكان في المنطقة السياحية بالمهدية بسبب تراكم لنفايات تابعة لنزل حسب شهود عيان وتتواصل حاليا محاولات السيطرة عليه من طرف وحدات الحماية المدنية والمواطنين في انتظار بلاغ رسمي من السلط الجهوية، وفق ما اوردته اذاعة الجوهرة اف ام.