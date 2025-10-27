عاجل/ تفكيك شبكة دولية لترويج المخدرات بين تونس و ليبيا.. وهذه كمية المحجوزات

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة للحرس الوطني من تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال ترويج المخدرات بين تونس وليبيا، وذلك في إطار العمل الاستباقي لمكافحة الجريمة المنظمة والحدّ من انتشار المواد المخدّرة.

وجاء في بلاغ صادر عن الحرس الوطني أن الفرقة المركزية لمكافحة المخدّرات بالإدارة الفرعية للأبحاث بالعوينة، بالتنسيق مع كل من الفرقة المركزية الثانية للاستعلام والفرقة الوطنية لحرس المرور، نجحت في الكشف عن هذه الشبكة بعد عملية أمنية دقيقة امتدت على عدة مراحل.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على شخصين بجهة دار فضال بمعتمدية سكرة من ولاية أريانة، فيما تمّ إدراج عنصرين آخرين في التفتيش لتورطهما في الشبكة ذاتها.

وخلال المداهمات، تمّ حجز 10 كيلوغرامات من مادة “الكوكايين” الخام المصنفة ضمن الجدول “ب”، وأكثر من 200 صفيحة من القنب الهندي “الزطلة” المدرجة ضمن الجدول ذاته، إضافة إلى مبلغ مالي يقدّر بـ170 ألف دينار يُشتبه في كونه من عائدات الترويج، فضلا عن 4 سيارات استُعملت في الأنشطة الإجرامية.

وبتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومواصلة التحريات لتفكيك بقية عناصر الشبكة وكشف مسالك التهريب والتوزيع المرتبطة بها.