اليوم: جلسة إستئناف النظر في قضية التآمر.. #خبر_عاجل

تنظر الدائرة الجنائية الاستئنافية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب صباح اليوم الاثنين 27 اكتوبر 2025، في القضية عدد 44250 المعروفة اعلاميا بملف التآمر 1 ، وفق ما أورده الفرع الجهوي للمحامين بتونس.
ودعا الفرع المحامين و المحاميات للحضور بكثافة خلال الجلسة دفاعا عن زملائهم و عن حق الدفاع والتزاما بقيم رسالة المحاماة لافتا الى أن المحامين نور الدين البحيري و رضا بلحاج وغازي الشواشي سيمثلون في هذه القضية بحالة ايقاف فيما يمثل كل من المحامين أحمد نجيب الشابي و العياشي الهمامي و محمد الأزهر العكرمي بحالة سراح.

