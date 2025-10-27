عاجل/ بداية من اليوم: الصيدليات الخاصة توقف العمل بهذا الإجراء مع الـ”كنام”

يدخل اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 ، قرار النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة حيّز التنفيذ ، والمتعلّق بـإيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية، وذلك بعد عدم تجديد الإتفاقية بصيغتها الحالية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) للسنة القادمة.

وقالت نائب رئيس النقابة “ملكة المدير” ، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، إن نقابة الصيدليات الخاصّة كانت منذ تاريخ إنشائها نقابة مسؤولة ،مؤكدة أن هذا القرار جاء بعد التأخر المتكرر للصندوق الوطني للتأمين على المرض في سداد مستحقّات الصيدليات.

ووصفت المدير، وضعية الصيدليات الخاصة بالمزريّة، مشيرة إلى أن تأخّر “الكنام” في سداد المستحقّات تسبّب في أزمة سيولة حادّة دفعت العديد من الصيدليات إلى حافة الإفلاس وهي سابقة خطيرة في تاريخ القطاع وفق تصريحها.

وصيغة الطرف الدافع هي آلية تسمح للمرضى بالحصول على الأدوية من الصيدليات دون دفع المبلغ كاملاً، حيث يتكفل الصندوق (الكنام) بتسديد جزء أو كامل المبلغ مباشرة للصيدلي، فيما يدفع المريض فقط الفارق إن وُجد.

وبمقتضى القرار الجديد لن تُطبق هذه الصيغة على الأمراض العادية (مثل نزلات البرد، الحساسية، الإلتهابات البسيطة وغيرها)، وسيكون المريض ملزماً بدفع ثمن الدواء كاملاً عند اقتنائه من الصيدلية.ويمكن للمريض التقدم لاحقاً بطلب استرجاع جزء من المبلغ من الكنام وفق الإجراءات المعمول بها.