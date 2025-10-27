برنامج “The Voice” يعود من جديد.. ومفاجأة في تشكيلة لجنة التحكيم

ينطلق الموسم السادس من برنامج “The Voice” أحلى صوت، في 29 أكتوبر الجاري عبر شاشة “MBC مصر”.

يعود البرنامج، الذي يُعرض بواقع حلقة أسبوعياً، محملاً بالعديد من المفاجآت والتغييرات على مستوى الفقرات، وبحضور ثلاثي المدربين: أحمد سعد، وناصيف زيتون، ورحمة رياض.

في المرحلة الأولى، “الصوت وبس”، يضغط المدربون على الزر لضم المتسابق الذي ينضم تلقائياً إلى فريق المطرب الذي ضغط على الزر. وإذا ضغط أكثر من مدرب على الزر، يختار المتسابق بين المدربين للانضمام إلى فريقه.

بعد انتهاء 6 حلقات من مرحلة “الصوت وبس”، يضم كل مدرب 12 موهبة في فريقه، ليصبح عدد المواهب المتأهلة إلى مرحلة المواجهة 36 موهبة.

في المرحلة التالية، يتنافس المتسابقون في مواجهات ثنائية وثلاثية. في نهاية المرحلة، يضم كل مدرب 5 مواهب، بالإضافة إلى موهبة يخطفها من فريق آخر، ليصبح مجموع المواهب المتأهلة في كل فريق 6 مواهب.

في المواجهة الأخيرة، يتبقى 3 مواهب من أصل 18 موهبة، يتنافسون في ليلة استثنائية لتتويج الفائز بلقب “أحلى صوت” في الموسم السادس.

