عاجل/ تخصيص 1000 مسكن لمنظومة “الكراء المملّك” في 2026 لفائدة هؤلاء

2025/10/27 أهم الأخبار, تونس, سياسة, مجتمع

أكد وزير التجهيز صلاح الزواري، أن مشروع الكراء المملّك يشمل بناء 1000 مسكن جديد في أراض مخصصة لذلك بما يمكن العديد من الأجراء من أصحاب الحد الأدنى للأجر المضمون، من التمتع بأولولية اقتناء المسكن في إطار آلية الكراء المملك.
وأشار الوزير في تصريح لموزايك اليوم الاثنين 27 اكتوبر 2025، إلى أن وزارته تعمل على إحداث 1000 وحدة سكنية خلال العام المقبل، ستخصص للكراء المملّك بمختلف ولايات الجمهورية مع العمل على وضع برامج جديدة في إطار هذا المشروع بكل ولاية.
وأوضح وزير التجهيز صلاح الزواري أن آلية الكراء المملّك المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ستمكن الأجراء من امتلاك مساكن، مشيرا إلى أن الدولة خصصت ما قيمته 25 مليون دينار للشروع في انجاز هذا البرنامج.
وقال إن مبلغ 25 مليون دينار هو موازنة مالية لإطلاق المشروع، مؤكدا إمكانية تدعيمها بمالغ أخرى حسب تقدم الانجاز.

