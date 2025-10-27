عاجل/ زبيّر بيّة يستقيل من رئاسة النجم الساحلي

تقدم رئيس النجم الرياضي الساحلي زبير بيّـة اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 باستقالته بشكل رسمي للكتابة العامة للنادي، بعد سوء النتائج والوضعية المالية الصعبة التي يعيشها الفريق في الآونة الأخيرة.

هذا وتعقد الهيئة المديرة حاليـا اجتماعًا طارئا بمقر النادي لدراسة الخطوات القادمة التي يجب اتخاذها ووضع خارطة طريق للخروج من الأزمة التي يعيشها النجم الساحلي خاصة أن نسق المباريات في الفترة المقبلة سيكون سريعا في كل الفروع.

يشار إلى النجم الساحلي قد غادر يوم امس مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية رغم انتصار بهدفين لصفر على نيروبي يونايتد الكيني لكنه خسر الترشح بركلات الترجيح.