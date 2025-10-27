خطير: نصف الأرصفة في العاصمة “مُحتلّة”!!

عاجل/ قضية التآمر: تأجيل جلسة الإستئناف الى هذا الموعد..

عاجل/ الإطاحة بمروّع النساء في جبل الجلود

بطولة العالم للتايكواندو: فراس القطوسي ينسحب من ربع النهائي.. #خبر_عاجل

حجز وإتلاف كميات ضخمة من “العلفة” بهذه الولاية.. #خبر_عاجل

2025/10/27 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تواصل المصالح الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنشطتها الرامية الى المحافظة على صحة المواطن، فضلا عن مراقبة سلامة أغذية الحيوانات، باعتبارها تدخل في السلسلة الغذائية، وفق ما أكده المنسق الجهوي للهيئة عماد بن صالح في تصريج لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر ذاته، انه قد تم خلال الأسبوع الفارط، حجز واتلاف 9 أطنان من مادة السداري لاحتوائها على حشرة السوس، الى جانب 11 طنا من المكمل الغذائي للأعلاف “سي ان في” نظرا لعدم حفظه بطريقة صحية، فضلا عن 1 طن من العلف المركب بعد اخضاعه للتحاليل الجرثومية وثبوت عدم مطابقته للمواصفات الصحية.
وأفاد المصدر ذاته، بان مصالح الهيئة، انطلقت أيضا منذ 13 أكتوبر الجاري، في مراقبة التمور بكافة وحدات التصدير المنتصبة بالجهة .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn